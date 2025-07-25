Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı İkiyaka köyünde Mediha Kaya'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçraması önlenen yangında Kaya'ya ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İnebolu'da Yangın: Ahşap Ev Küller İçinde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?