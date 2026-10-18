İnegöl\'de kavgada bıçaklanan Emre Acar, Çinili Camisi\'ndeki törenle toprağa verildi

İnegöl'de kavgada bıçaklanan Emre Acar, Çinili Camisi'ndeki törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emre Acar, Çinili Camisi'ndeki cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Acar'ın tabutunu arkadaşları taşıdı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İnegöl'de çıkan kavgada Yunus Emre E. (18) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emre Acar (18), Çinili Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acar'ın tabutunu arkadaşları taşıdı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),
Kaynak: DHA
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