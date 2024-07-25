İngiltere'de 0 Rh kan grubuna acil ihtiyaç

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İngiltere'de kan stoklarının daha önce görülmemiş derecede düşük seviyelere inmesinin ardından 0 Rh kan grubuna sahip bireylerin acilen kan bağışı yapmaları çağrısı yapıldı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) kuruluşunun yayımladığı uyarıda, başkent Londra'daki hizmetleri etkileyen siber saldırının ardından donör merkezlerindeki randevuların boş kaldığı ve kan talebinin ciddi oranda arttığına işaret edildi.

NHSBT yetkilileri, ayrıca, hastanelerden 0 Rh tipi kan kullanımını "zorunlu vakalarla sınırlandırmalarını" ya da güvenli olduğu durumlarda "alternatif kan kullanmalarını" talep etti.

"Özellikle 0 Rh- kana olan ihtiyaç kritik önemini koruyor"

NHS Kan ve Organ Nakli İcra Kurulu Başkanı Dr. Jo Farrar, geçen ay yapılan çağrının ardından kan bağışlarının büyük oranda arttığına değinerek, "Ancak, 7 hafta geçmesine rağmen özellikle 0 Rh negatif (0 Rh-) kana olan ihtiyaç kritik önemini koruyor." dedi.

NHSBT'nin son verileri, İngiltere'de ulusal 0 Rh- stoklarının 6 günlük hedefin çok altında olduğunu, sadece yaklaşık 1,5 gün yeterli olabileceğini gösterdi.

Sağlık yetkilileri, 0 Rh- ile 0 Rh+ kan bağışçılarından acilen bir bağış merkezinden randevu alarak kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.