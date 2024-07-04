İngiltere'de genel seçimler başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'de genel seçimler başladı

İngiltere'de genel seçimler için sandık başına giden halk, ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroları seçmek için oylarını kullanıyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer da oy kullanma merkezine giderken ayı kostümlü bir aktivistin engeline takıldı. Seçim sonuçları ise yarın sabah saatlerinde belli olacak.

04.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de genel seçim için sandık başına giden halk, ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroları seçmek için oylarını kullanıyor.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, vatandaşlar bugün yerel saatle 07.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Anketlerde açık ara farkla seçileceği görünen İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da eşi Victoria Starmer'la birlikte yerel saatle 09.30'da başkent Londra'daki Kentish Town bölgesindeki oy kullanma merkezine gitti.

Burada, kürk ticaretinin sona ermesini isteyen bir hayvan hakları aktivisti, ayı kostümüyle Starmer'ın gelişini bekledi. İşçi Partililer ise ayı kostümlü aktivistin önüne geçerek Starmer'la görüntü vermesini engellemeye çalıştı.

Starmer çifti oy kullandıktan sonra farklı bir kapıdan çıkarak seçim merkezinden ayrıldı.

İsmini vermek istemeyen bir seçmen AA muhabirine, "İşçi Partisi kazanacaktır. Ülke birkaç ay kötü olmaya devam edecektir çünkü Muhafazakar Parti çok kötü miras bıraktı." dedi.

İrlanda asıllı İngiliz seçmen, ülkedeki en büyük problemin Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) yaşandığını da ifade ederek, İşçi Partisinin cinsel kimlik tercihleri politikalarını ise desteklemediğini söyledi.

Adını vermek istemeyen başka bir seçmen ise kim iktidara gelirse gelsin ülkede değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çocuklar için daha fazla okul ve daha fazla hastane randevularına ihtiyaç var. Artık çok geç, tamir edilemez seviyedeyiz. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum ama sadece umut ediyorum." dedi.

Ülkede oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) sona erecek.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise yarın sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de genel seçimler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:10:51. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de genel seçimler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement