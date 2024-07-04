İngiltere'de genel seçimler başladı

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İngiltere'de genel seçim için sandık başına giden halk, ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroları seçmek için oylarını kullanıyor.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, vatandaşlar bugün yerel saatle 07.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Anketlerde açık ara farkla seçileceği görünen İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da eşi Victoria Starmer'la birlikte yerel saatle 09.30'da başkent Londra'daki Kentish Town bölgesindeki oy kullanma merkezine gitti.

Burada, kürk ticaretinin sona ermesini isteyen bir hayvan hakları aktivisti, ayı kostümüyle Starmer'ın gelişini bekledi. İşçi Partililer ise ayı kostümlü aktivistin önüne geçerek Starmer'la görüntü vermesini engellemeye çalıştı.

Starmer çifti oy kullandıktan sonra farklı bir kapıdan çıkarak seçim merkezinden ayrıldı.

İsmini vermek istemeyen bir seçmen AA muhabirine, "İşçi Partisi kazanacaktır. Ülke birkaç ay kötü olmaya devam edecektir çünkü Muhafazakar Parti çok kötü miras bıraktı." dedi.

İrlanda asıllı İngiliz seçmen, ülkedeki en büyük problemin Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) yaşandığını da ifade ederek, İşçi Partisinin cinsel kimlik tercihleri politikalarını ise desteklemediğini söyledi.

Adını vermek istemeyen başka bir seçmen ise kim iktidara gelirse gelsin ülkede değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çocuklar için daha fazla okul ve daha fazla hastane randevularına ihtiyaç var. Artık çok geç, tamir edilemez seviyedeyiz. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum ama sadece umut ediyorum." dedi.

Ülkede oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) sona erecek.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise yarın sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.