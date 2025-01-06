İngiltere'de Hastane Reformu: Bekleme Listeleri Kısalacak - Son Dakika
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İngiltere'de Hastane Reformu: Bekleme Listeleri Kısalacak

İngiltere hükümeti, hastaların tedavi bekleme sürelerini azaltmayı hedefleyen reform planını açıkladı.

06.01.2025 15:16
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İngiltere'de hükümet, milyonlarca hastanın daha hızlı ve yakın bölgelerde tedavi alabilmesi amacıyla hastane bekleme listelerini azaltmayı hedefleyen yeni reform planını duyurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) tedavi bekleme sürelerini azaltma planı kapsamında, 18 haftadan uzun süredir tedavi bekleyen hasta sayısının gelecek yıl yaklaşık 450 bin azaltılması hedefleniyor. Planla, gelecek yıla kadar hastaların yüzde 65'inin tedaviye 18 hafta içinde başlaması mümkün olacak.

Söz konusu plan kapsamında, mahallelerde hizmet veren Toplum Teşhis Merkezleri ve cerrahi birimler genişletilecek. Merkezler, haftanın 7 günü ve günde 12 saat açık olacak şekilde hizmet verecek. Bu sayede, hastaların daha hızlı ve evlerine yakın şekilde tedavi alabilmeleri sağlanacak. Ayrıca, hastalar, tedavilerini planlama ve randevu yerlerini seçme konusunda daha fazla özgür olacak.

Bununla birlikte cerrahi birimler, katarakt ameliyatları ve bazı ortopedik operasyonlar gibi karmaşık olmayan prosedürlere odaklanacak. Hastanelerin diğer bölümlerinden bağımsız olarak çalışacak bu birimlerin, acil durumların operasyon süresini kesintiye uğratmasını engellemesi öngörülüyor.

Ayrıca, otomatik takip randevularının kaldırılması ve yalnızca hastaların talep etmesi halinde sunulmasıyla yılda 1 milyon gereksiz randevunun boşaltılması planlanıyor. Böylelikle, ihtiyaç sahibi hastalar için daha fazla randevunun açılması hedefleniyor.

Aynı gün test ve konsültasyon hizmetlerinin artırılmasıyla da tedavi süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

"Sağlık sistemi yeniden hasta odaklı olacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, reform planının, bekleme listelerini sona erdirme sözünü yerine getireceğini belirtti.

Starmer, "Bu reform planı, yalnızca bekleme listelerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda hasta odaklı bir NHS oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer, bu planın, halkın daha uzun, sağlıklı ve müreffeh yaşam sürmesi için NHS'yi yeniden inşa etme misyonunun önemli parçası olduğunu kaydetti.

"Hastalarımızın hayatına göre şekillenmiş sağlık sistemi için çalışıyoruz"

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting de reformların hasta deneyimini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Streeting, "Hastalarımızın hayatına göre şekillenmiş NHS için çalışıyoruz. Artık test ve taramalar için hafta sonu alışverişine çıktığınızda randevu alabileceksiniz, işten izin almanıza gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard da reformların yalnızca daha fazla test, randevu ve operasyon sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hastalara daha fazla seçenek sunacağını ve sürecin daha verimli işleyeceğini bildirdi.

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının, 7,5 milyondan fazla olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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