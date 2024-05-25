İngiltere\'de Tek Kişilik Uçak Araziye Düştü

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İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde tek kişilik uçak araziye düştü.

Lincolnshire Polisinden yapılan açıklamaya göre, Coningsby kentinde acil durum ekipleri, tek kişilik uçağın yerel saatle 13.20 sularında düştüğü haberinin ardından olay yerine intikal etti.

Bölgedeki Dogdyke Road ve Sandy Bank'teki yollar araçların girişine kapatıldı.

Sürücülerden bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahlara yönelmeleri istendi.

Olayda can kaybının olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.