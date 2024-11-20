İngiltere'den 500 Milyon Sterlin Tasarruf

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İngiltere, 5 yılda 500 milyon sterlin tasarruf sağlamak için savaş gemisi, insansız hava aracı sistemi ve askeri helikopterlerden oluşan bazı eski askeri teçhizatlarını hizmet dışı bırakacağını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bazı askeri gemi ve helikopterleri hurdaya çıkaracaklarını, insansız hava aracı filosunu da hizmet dışı bırakacaklarını duyurdu.

Bakan Healey, böylelikle 5 yıl içinde askeri bütçede 500 milyon sterline kadar tasarruf edeceklerini ifade etti.

Healey, bu adımı, silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik daha geniş çaplı çabayla uyumlu olarak eski askeri teçhizatı emekliye ayırmaya yönelik sağduyulu karar olarak niteledi.

Elde edilen tüm tasarrufun savunma bütçeleri içinde kalacağını vurgulayan Healey, "Bunlar almak zorunda kalacağım son zor kararlar olmayacak." diye konuştu.

"Artan küresel tehditlerle karşı karşıyayız"

Bakan Healey, küresel güvenlik ortamının yarattığı zorluklar olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan küresel tehditlerle karşı karşıyayız, Avrupa'da savaş, Rusya'nın artan saldırganlığı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve savaşın doğasını değiştiren teknoloji. Sonuç olarak, savunmanın gelecek için daha fazla esnekliğe ve hazırlığa ihtiyacı var."

Hizmet dışı bırakılacak gemilerden, insansız hava araçlarından ve helikopterlerden bazılarının 50 yıldan daha eski olduğu biliniyor.