İngiltere'den ABD'ye Tepki

LONDRA, 13 Mart (Xinhua) -- İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamasının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Reynolds, çarşamba günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin "pragmatik" bir yaklaşım benimsediğini kaydederek söz konusu ek vergilerin kaldırılması ve İngiliz işletmelerinin desteklenmesi konusunda geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşma için ABD ile aktif müzakereler yürüttüğünü belirtti.

"Tüm seçenekleri masada tutacağız ve ulusal çıkarlar doğrultusunda karşılık vermekten çekinmeyeceğiz" diyen Reynolds, hükümetin İngiliz sanayisini destekleme konusunda "kararlı" olduğunu vurguladı.

İngiltere hükümeti herhangi bir karşı önlem açıklamadı.