İngiltere, Esed ile Temas Kurmuyor - Son Dakika
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İngiltere, Esed ile Temas Kurmuyor

Dışişleri Bakanı Lammy, Esed'i 'canavar' ve 'Şam faresi' olarak nitelendirerek temas reddetti.

09.12.2024 22:16
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Şam faresi" olarak nitelendirdiği Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'le temas kurmayı reddettiğini belirterek, "Hayır dedik çünkü Esed bir canavardır. Hayır dedik çünkü Esed, tek arzusu kendi zenginliği ve gücü olan bir diktatördür." açıklamasını yaptı

Lammy, İngiltere Parlamentosunda Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak, "İki haftadan kısa sürede olağanüstü gelişmeler yaşandı." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısında başlayan harekatın devrik lider Esed'e bağlı rejim güçlerinin geri çekilmesiyle devam ettiğini anlatan Lammy, "Hafta sonu ise katil rejim yıkıldı." dedi.

Lammy, İngiltere'nin Esed'e karşı tutumunun hiç değişmediğini ve kendisiyle çağrılara rağmen temas kurmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hayır dedik çünkü Esed bir canavardır. Hayır dedik çünkü Esed, tek arzusu kendi zenginliği ve gücü olan bir diktatördür. Hayır dedik çünkü Esed, tüm kanunları ve kuralları çiğneyerek Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanan bir suçludur. Hayır dedik çünkü Esed, elinde sayısız masumun kanı bulunan bir kasaptır. Hayır dedik çünkü Esed, kendi rejimini uyuşturucu ve yaşa dışı finansmanla destekleyen bir uyuşturucu taciridir. Hayır dedik çünkü hiçbir zaman değişmeyecekti."

"Esed'e 'Şam arslanı' diyenler vardı. Gerçeği şimdi görüyoruz, Esed Şam faresidir." diyen Lammy, uzun süredir Esed'in gidişini beklediklerini dile getirdi.

Lammy, Esed'in düşüşünün aynı zamanda İran ve Rusya için de bir mağlubiyet olduğunu belirterek, "Esed'in gidişi barışı garanti etmiyor. Şu an Suriye ve bölge için bir tehlikenin yanında bir fırsat da var." dedi.

"HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacağız"

Ülkede çok sayıda sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve milyonlarca insanın başka ülkelere sığındığını anlatan Lammy, birçoğunun da ülkesine geri dönmeye başladığını söyledi.

Ancak bu durumun kısa sürede tersine dönme riski taşıdığını da vurgulayan Lammy, yeni bir mülteci dalgası ve aşırıcılık riskine de dikkati çekti.

Lammy, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İngiltere'de yasaklı bir terör örgütü olduğunu hatırlatarak bu durumun İngiltere'yi ihtiyatlı davranmaya ittiğini kaydetti.

HTŞ'nin azınlıklara güvenceler verdiğini hatırlatan Lammy, "Ayrıca uluslararası topluma, kimyasal silahlar konusunda işbirliği sözü verdiler. HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacak, çatışmanın diğer taraflarının kontrol ettiği bölgelerdeki sivillere nasıl davrandıklarını yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lammy, İngiltere'nin Suriye'de 3 önceliği bulunduğunu belirterek, bunların sivillerin korunması, müzakereler ile siyasi süreç ve son olarak bölgesel tansiyonun yükselmemesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Esed ile Temas Kurmuyor - Son Dakika

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