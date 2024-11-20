İngiltere'nin Çin ile Ekonomik Bağları Güçlenmeli

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LONDRA, 20 Kasım (Xinhua) -- The Times tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 60'ından fazlası İngiltere'nin Çin ile ekonomik bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Salı akşamı açılan canlı ankette sorulan "Starmer'ın Çin ile daha yakın ekonomik bağlar kurması doğru mu?" sorusuna yanıt veren 5.660'ı aşkın katılımcının yüzde 63'ü "evet" cevabını verdi.

Birmingham Üniversitesi'nde strateji ve uluslararası işletme uzmanı olan John Bryson, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Son okuyucu anketi, belirli bir grubun tutumlarının genel görünümünü temsil ediyor" dedi.

Bryson, "Birçok durumda ticaret, istihdam yaratılmasını ve küresel ekonomik büyümeyi teşvik eder. Açık, adil ve şeffaf ticari ilişkileri teşvik etmek temel bir ekonomik kalkınma stratejisidir" diye ekledi.

Anket, İngiltere'nin en eski ulusal günlük gazetesi olan The Times adına kamuoyu araştırma şirketi Opinary tarafından gerçekleştirildi.