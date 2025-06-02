İngiltere Savunma Harcamalarını Artıracak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3'üne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti ancak bunun hangi tarihte yapılacağına ilişkin net tarih vermedi.

Starmer, BBC Radio 4's Today programında dünyanın değiştiğini ve savunma ile güvenlik açısından yeni döneme girdiklerini ifade etti.

Değişen dünyaya hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Starmer, "Eğer çatışmayı caydırmak istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu çatışmaya hazırlanmaktır." dedi.

Starmer, Rusya'dan gelen tehdidinin göz ardı edilemeyeceğini ve ülkesinin bu tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, son haftalarda barış konusunda ciddi olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,3'ten 2,5'e çıkaracağına ilişkin verdikleri taahhüde atıfta bulunan Starmer, bir sonraki parlamento döneminde bu oranın yüzde 3'e ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bu hedefe ilişkin kesin tarih belirtmeyen Starmer, şunları söyledi:

"Evet, yüzde 3 ancak bir İşçi Partisi hükümetinin başbakanı olarak, paranın tam olarak nereden geleceğinden ve bu taahhüdü nasıl yerine getirebileceğimizden emin olana kadar kesin tarih konusunda taahhütte bulunmayacağım çünkü göstermelik hayati siyasete inanmıyorum. Özellikle savunma ve güvenlik konularında hiç inanmıyorum."

İngiltere, savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkaracağını duyurmuştu

İngiltere Başbakanı Starmer, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını duyurmuştu.

Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.