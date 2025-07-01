Trabzon'un Sürmene ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Soğuksu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 37 yaşındaki Ali Köse, dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşme: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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