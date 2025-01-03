İnsanlık İçin Ortak Gelecek Merkezi Açıldı

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşası Araştırma Merkezi'nin resmi açılışı Beijing'de yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, perşembe günü Çin Dışişleri Üniversitesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Wang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e ait insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme fikrinin, Diplomasi Üzerine Xi Jinping Fikriyatı'nın temel kavramı olduğunu vurguladı. Çin'in "ne tür bir dünya inşa edileceği ve nasıl inşa edileceği" sorusuna verdiği yanıtın bu düşüncede karşılık bulduğunu belirten Wang, bunun kuramsal değerinin, zamanımız için öneminin ve kapsamlı küresel etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Bakan, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunun, yüzyıldır görülmemiş değişimler karşısında ÇKP'nin kuruluş misyonunu ortaya koyduğunu, Çin kültürünün incelikli geleneklerini ileriye taşıdığını, bilimsel kuramların gücünü gösterdiğini ve Çin'in duruşunu yansıttığını ifade etti.

"Şu anda onlarca ülke ve bölge, Çin'le birlikte farklı biçimlerde ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için çalışıyor" diyen Wang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmenin birçok Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında ve çok taraflı belgede yer aldığını hatırlattı.

Wang, araştırma merkezinden Diplomasi Üzerine Xi Jinping Fikriyatı'nı inceleyerek, onu insanlara anlatmalarını ve onunla ilgili yayınlar yapmalarını istedi.