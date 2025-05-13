İntihar Şüphesiyle Eş Tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, "eşe karşı eziyet" iddiasıyla tutuklandı.

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta intihar ettiği ileri sürülen Arzu A'nın (20) eşi Cihan A. ile kayınvalidesi Kıymet A'yı Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen zanlılardan Cihan A, "eşe karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklandı, Kıymet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.