IRS 7 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

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ABD Gelir İdaresi'nin (IRS), federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında yaklaşık 7 bin çalışanını işten çıkaracağı öne sürüldü.

ABD ulusal basınının, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlere göre IRS, önceki Başkan Joe Biden döneminin sonlarında işe alınanlar başta olmak üzere toplamda yaklaşık 7 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

New York Times ise IRS'in çalışanlarına bu konuda bir e-posta gönderdiği ve bir kararname uyarınca IRS bünyesinde işten çıkarma işlemlerinin gerçekleştirileceğinin tebliğ edildiğini kaydetti.

E-postada, "Paylaşmamıza izin verilen pek çok ayrıntımız yok ancak bunların hepsi yürütme emrine uymaya bağlı" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu işten çıkarmaların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme hamlesinin bir parçası olduğu nitelendiriliyor.

Ulusal basında, IRS bünyesinde ülke çapında yaklaşık 100 bin personel istihdam edildiği aktarıldı.

Ülkenin gelir tahsildarı olarak bilinen IRS'de, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerini nasıl etkileyeceği belirsiz olarak görülüyor.

Başkan Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.