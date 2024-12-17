İş Bankası\'nın Workup4Future Programı\'nın İkinci Dönemi Başlıyor

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İŞ Bankası'nın ana desteğiyle hayata geçirilen, teknoloji tabanlı etki girişimlerine yönelik hızlandırma programı Workup4Future'ın ikinci dönemine 7 girişim seçildi.

Türkiye İş Bankası'nın, etki girişimlerine yönelik programı Workup4Future'ın ikinci dönemi 7 girişim ile başlıyor. Programa seçilen girişimler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ve afet önleme alanında teknolojik çözümler üretiyor.

Bankanın ana desteğiyle ve Tenity hızlandırıcılığında hayata geçirilen Workup4Future ile sürdürülebilirlik odaklı startupların desteklenmesi, ölçeklendirilmesi ve ekosistemin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Banka yöneticileri, program ekibi, mentorlar ve paydaşlarıyla yapılan jüri günü sonucunda programın ikinci dönemine Cognitiwe, Corpowid, ecoNow, Kfobix, Qavis, Rotomat ve Zoi Enviromental Technologies girişimleri seçildi.

Girişimler, 4 ay boyunca teknoloji ve altyapı desteği, alanında uzman mentorlarla buluşma, odaklı eğitimler, iş modelini geliştirme ve ölçeklendirme, etki ölçümü ile bu alanda aktif yatırım yapan Maxis Ventures, Founder One, Arya GSYF ve TİBAŞ Ventures başta olmak üzere yatırımcılarla bir araya gelme imkanlarına sahip olacak.

Ayrıca, İş Bankası ve grup şirketleri ile Tenity'nin ulusal ve uluslararası ağı ile müşteri kazanımı, kavram kanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışı olanaklarına ulaşabilecek ve İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis olanağından yararlanabilecek.

Workup4Future'ın geçtiğimiz yıl tamamlanan ilk döneminden doğal afetlerin yanı sıra 'karbon salımının azaltılması', 'sürdürülebilir şehirler' ile 'erişilebilir ve temiz enerji' gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik teknoloji geliştiren 6 girişim mezun oldu.

2'NCİ DÖNEMİNE SEÇİLEN 7 GİRİŞİM

Cognitiwe, perakendecilerin ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) tedarikçilerinin raf stok yönetimini optimize etmelerine, atıkları azaltmalarına ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli ürünler geliştiren girişim.

Corpowid, internet siteleri için kapsamlı dijital erişilebilirlik çözümleri sunan ve epilepsi, disleksi, görme bozuklukları, DEHB ve bilişsel zorlukları olan kullanıcılar için sitelerin erişilebilirliğini artıran girişim.

ecoNow, bireylerin çevre dostu eylemlerini ödüllendirerek günümüz ticaret dinamiklerini dönüştüren oyunlaştırılmış bir yaşam tarzı uygulaması – superapp.

Kfobix, enerji iletim ve üretim altyapılarında karşılaşılan buzlanma ve korozyon sorunlarını çözen, uzun ömürlü süperhidrofobik nanokompozit kaplama teknolojisi geliştiren girişim.

Qavis, kuantum teknolojisi destekli sürdürülebilir rota optimizasyonu ve karar destek sistemleriyle şehir içi teslimat süreçlerindeki karmaşıklığı çözen yenilikçi SaaS platformu.

Rotamat, lojistik sektöründe akıllı rota optimizasyonu ile operasyonel verimliliği artıran, operasyonun takibini ve anlık izlenmesini sağlayan, karbon ayak izini hesaplayarak karbon nötr dağıtımı destekleyen, sürdürülebilirliği verimlilikle buluşturan bulut tabanlı yazılım çözümü.

Zoi Environmental Technologies, biyoteknoloji ve inovasyona odaklanan, otomatik biyoremediyasyon teknolojisi üreten çevre teknolojileri şirketi.