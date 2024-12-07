İş kazası: Tekirdağ'da işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş kazası: Tekirdağ'da işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da malzeme arabası ile dolap arasına sıkışan işçi İlyas Balta yaşamını yitirdi.

07.12.2024 19:16
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Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında malzeme taşıma arabası ile dolap arasına sıkışan 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Çerkezköy OSB'deki bir tekstil fabrikasında forklift sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kumaşların taşındığı malzeme arabasına çarptı.

Arabanın yanında oturan işçi İlyas Balta, çarpmanın etkisiyle sürüklenen araba ile demir dolaplar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Forklift sürücüsü M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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