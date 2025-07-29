İşaret Fişeği Yangınına Tutuklama - Son Dakika
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İşaret Fişeği Yangınına Tutuklama

İşaret Fişeği Yangınına Tutuklama
29.07.2025 12:40
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Beykoz'da çıkan orman yangını sonrası A.A. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BEYKOZ'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli A.A.'nın emniyetteki ifadesinde "Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. O alanda alevler büyüdü. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi." dediği öğrenildi.

Yangın, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yangında zarar görürdü. Ekiplerin çalışmalarında, işaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir noktadan atıldığı tespit edildi. Ekipler sözkonusu adreste ikamet eden A.A'yı (22) gözaltına aldı.

'İŞARET FİŞEĞİ SÖNMEDEN AŞAĞI İNDİ YANAR VAZİYETTEYDİ'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde, "Babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam 'Ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarıyla nasıl kullanıldığını gördüm. Ben de bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. O alanda alevler büyüdü. 112'yi 6 kere aradım. Yangın olayıyla olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat seslerini, sirenlerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli A.A. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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