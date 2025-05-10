İşçi Öldürüldü, TKP Eylem Düzenledi - Son Dakika
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İşçi Öldürüldü, TKP Eylem Düzenledi

Erol Eğrek'in ölümü sonrası TKP, Çalık Holding önünde eylem yaparak patronları eleştirdi.

10.05.2025 18:47
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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanlığı, tazminatı için eski iş yeri Çalık Holding'in binasına giden, ancak güvenlik görevlileri tarafından darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek için Holding önünde açıklama yaptı. TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel "Arkasına AKP'yi alan patronun holdingi işçiyi döverek, yakarak, vurarak öldürdüğü bir düzenle karşı karşıyayız. Bu eşitsizliğin, su yüzüne çıkarılmasına ve buna karşı güçlü bir mücadeleye örülmesine ihtiyacımız var. Böyle gelmiş böyle gider denenlere bu böyle gitmez demek için de buradayız" dedi.

TKP'liler, eski çalışanı Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili Çalık Holding'in önünde eylem yaptı. 'Boyun eğme bu düzeni değiştir', 'Patronların ensesindeyiz', 'Boyun eğme katillerden hesap sor', 'Bu memleket bizim hırsıza katile hırsıza bırakmayız' sloganlarıyla Holding önünde toplanan grup adına TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel konuştu. Dincel, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bir patronun önüne bir sermaye sahibinin önüne barikat koydunuz mu"

"Bu koskoca holdingler var ya bu koskoca holdingler dünya zenginler sıralamasına giren sermaye sahipleri var ya çalışanlarına 'biz bir aileyiz' derler ama kapısına daha dün aileden birisin dedikleri işçiye kapısına hakkını aramaya geldiğinde döverek öldürürler, işte bunların insanlıktan dayanışmadan anladığı budur. Bunlarınki insanlık dayanışma falan değil. Bunlarınki kabadayılık, bunlarınki çetecilik. Sermaye bu ülkede en çok can alan çetedir arkadaşlar. Sermaye bu ülkenin en kibirli, en utanmaz, en gamsız kabadayısıdır, çetesidir. Cinayet ve kabadayılık bu ülkenin sermayesinin elinde kurumsallaşmış durumdadır. Makineye kapılan, yüksekten düşen, göçük altında kalan, zehirlenen işçilerin, sermayenin karı için katledilen işçilerin hakkını  aradığı zaman bir de sermaye tarafından dövülerek katledildiğine şahit oluyoruz. Katilin adı bu kurumsal tabelada yazmaktadır. İşçilerin önüne, emekçilerin önüne barikat koyanlara, güvenlik tedbiri alıyoruz diye önümüze barikat koyanlara da soruyoruz. Bugüne kadar bir patronun önüne bir sermaye sahibinin önüne barikat koydunuz mu?

"Arkasına AKP'yi alan patronun holdingi işçiyi döverek, yakarak, vurarak öldürdüğü bir düzenle karşı karşıyayız"

Ne güzel iş değil mi? Arkasına AKP'yi alan patronun, holdingin işçiyi döverek, yakarak, vurarak öldürdüğü bir düzenle karşı karşıyayız. Bu eşitsizliğin, su yüzüne çıkarılmasına ve buna karşı güçlü bir mücadeleye örülmesine ihtiyacımız var. Böyle gelmiş böyle gider deniyor ısrarla. Böyle gelmiş böyle gider denenlere bu böyle gitmez demek için de buradayız. Olumsuz çalışma koşullarını işçilere ya yapacak bir şeyi yok bizim de durumumuz bunlar. Size bu şartları sağlıyoruz demeye çalışan patronlara. İşçi ölümlerine kader diye yutturmaya çalışan patronların amacının kasalarını doldurmak olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte burada hakkını aramaya çalışan bir işçi kardeşimiz dövülerek öldürüldü. Buranın güvenlikleriyle birlikte organize bir çeteyle birlikte dövülerek öldürüldü. Tek suçu hakkını aramaktır. Öfkeliyiz. Az önce aileler de söyledi. Öfkeliyiz ama kederlenmek bir fayda sağlamıyor, bağırıp çağıracağız. Öfkemizi haykıracağız. Ama yetmez dostlar daha fazlasını gerek var. Herkesi bu düzeni değiştirmek için kolları sıvamaya çağırıyoruz. Israrla bu böyle gelmiş böyle gider diyenlere bu böyle gitmeyecek. Bu düzeni değiştireceğiz diyoruz.

"Zenginlerin bir işçiyi daha yalnız yakalamasına izin vermeyeceğiz"

Biz hiçbir işçi arkadaşımızın Erol kardeşimiz gibi bu katillere yalnız yakalanmaması için buradayız. Bu katillerin gücü yalnız olana yeter. Biz kol kola gireceğiz örgütleneceğiz, bu katillerin korkulu rüyalarına gireceğiz. Yalnız değiliz. Hiçbirimiz yalnız olmayacağız. Bizi yalnız yakalayamayacaklar, yalnız olmayacağız, yalnız bırakmayacağız. Patronların ensesindeyiz. Bu düzen katilleştikçe, kanunsuzlaştıkça biz daha çok örgütleneceğiz. Zenginlerin bir işçiyi daha yalnız yakalamasına izin vermeyeceğiz. Hak görüyorlar zulmetmeyi, sömürmeyi, hayatları çalmayı hak görüyorlar kendilerine. Ama karşılarında bir halk olduğunu unutuyorlar. O işçiyi vuran canavarlar sizden de hesap biz soracağız biz. İktidarınızı, paranızı, gücünüzü başınıza yıkacağız"

Holdingin önünde daha sonra da gençlik grupları toplandı ve Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kaynak: ANKA

Çalık Holding, Ahmet Dincel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi Öldürüldü, TKP Eylem Düzenledi - Son Dakika

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