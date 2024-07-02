İşçi Partisi, İngiltere'nin Çin ile ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunuyor - Son Dakika
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İşçi Partisi, İngiltere'nin Çin ile ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunuyor

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'da iktidara gelmesi halinde İngiltere'nin Çin gibi önemli bir ülkeye tutarlı bir şekilde yaklaşması ve ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

02.07.2024 13:00
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LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'da iktidara gelmesi halinde İngiltere'nin Çin gibi önemli bir ülkeye tutarlı bir şekilde yaklaşması ve ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Londra'da Yabancı Basın Derneği tarafından Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında Xinhua muhabirine konuşan Lammy, İşçi Partisi'nin geçen ay yayımladığı manifestoda "İşbirliği Yap, Rekabet Et ve Mücadele Et" kavramlarının ana hatlarını çizdiğini söyledi.

Lammy, "İşçi Partisi'ni mevcut hükümetin Çin'e yönelik politikasından ayıran şey, İngiltere'nin rekabet etmesi gereken ve özellikle ulusal güvenlikle ilgili zorluklarla karşılaştığı alanlara rağmen tutarlı bir yaklaşıma olan bağlılığıdır" dedi.

Lammy ayrıca mevcut hükümetin Çinli yetkililerle olan etkileşim eksikliği göz önüne alındığında, İşçi Partisi'nin Birleşik Krallık-Çin ilişkilerine yönelik bir denetim başlatacağını ve hükümetin tüm kademelerinde Çin ile daha fazla etkileşim arayışına gireceğini de söyledi.

Kaynak: Xinhua

İşçi Partisi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi Partisi, İngiltere'nin Çin ile ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunuyor - Son Dakika

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