İşgücü Uyum Programı\'na 358 bin başvuru

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacak İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 358 bin 937 kişinin başvurduğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam dostu politikalarla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İUP sayesinde iş arayan vatandaşlarımızın çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacağız. İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7'si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi" dedi.