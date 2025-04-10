IShowSpeed\'in Çin Turu

GUANGZHOU, 10 Nisan (Xinhua) -- ABD'li ünlü internet fenomeni IShowSpeed, 5 Nisan'da Çin'in Shenzhen kentinde başladığı turunda kentin birçok yüksek teknoloji ürününü deneyimledi.

Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan ve eğlenceli ve sürükleyici performanslarıyla sosyal medya platformu YouTube üzerinde 38 milyondan fazla aboneye ulaşan 20 yaşındaki içerik üreticisi IShowSpeed, mart ayının sonunda Çin'deki ilk turuna çıktı.

İlk olarak kentin Nanshan bölgesinde yer alan alışveriş merkezi OCT Limanı'nda ortaya çıkan IShowSpeed, Çin'de yaşayan YouTube fenomeni Marina adlı hayranından bir yapay zeka kartviziti aldı.

Çin'deki tüm seyahatlerinin kaydedildiği bu kart, karekodu taradıktan sonra tüm videolarını da anında oynatabiliyor.

IShowSpeed şaşkınlık içinde, "Bu çılgınca bir şey. Daha önce hiç böyle teknolojik bir kartvizit görmemiştim" dedi.

IShowSpeed daha sonra Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD'nin ürettiği lüks plug-in hibrit elektrikli spor kullanımlı aracın (SUV) test sürüşünü yaptı.

"Gerçekten de suyun içinde bir araba sürmek üzereyiz. Bu gerçek bir araba. Arabayla suya girmek üzereyiz" diyen IShowSpeed, test sürüşünün ilerleyen aşamalarında otomobilin batmadığını söyleyerek şaşkınlığını ifade etti.

IShowSpeed daha sonra Huawei'nin önde gelen bir mağazasında satış görevlisinin kendisine gösterdiği en yeni üçe katlanır akıllı telefonu telefonu satın aldı.

"Üç tane alayım, ikisi kırmızı, biri siyah" diyerek telefonları aldıktan sonra kalabalıkla birlikte bir toplu fotoğraf çektirdi.

IShowSpeed ayrıca Shenzhen Yetenek Parkı'nda KFC'nin insansız hava aracıyla (İHA) teslim ettiği yemeği yedi, kentin çarpıcı manzarasını görmek için bir robot taksiye bindi ve insansı bir robotla dans etti.

Son olarak gece düzenlenen İHA performansını izleyen fenomen, yüksek teknoloji kentinin hızı ve teknolojik cazibesine dikkat çekti.

"Burası gerçekten bir yapay zeka şehri. Gerçekten bir teknoloji kenti" diyen IShowSpeed, 6 saatlik canlı yayını İHA performansıyla sonlandırdı.

YouTube fenomeni, mart ayının sonundan bu yana Shanghai, Beijing, Zhengzhou, Chengdu, Chongqing, Hong Kong, Shenzhen ve Changsha'nın da aralarında bulunduğu birçok Çin kentinden canlı yayın yapmış durumda.