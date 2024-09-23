ISI Başkanlığına Yeni Atama

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Pakistan'da Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanlığına Korgeneral Muhammed Asım Malik atandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, ISI Başkanlığına atanan Malik'in, 30 Eylül'de görevine başlayacağı bildirildi.

Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından atanan ve 2021'den bu yana ISI Başkanlığını sürdüren Korgeneral Nedim Ancum'un yerine tayin edilen Malik'in, Pakistan ordusunun Ravalpindi'deki ana karargahında daire başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Malik'in daha önce Belucistan'da Piyade Tümeni'ne ve Veziristan'da da Piyade Tugayı'na komutanlık yaptığı belirtildi.

ABD'deki Fort Leavenworth ve İngiltere'deki Kraliyet Savunma Çalışmaları Kolejinden mezun olan Malik'in, askeri görevlerinin yanı sıra Ulusal Savunma Üniversitesi ile Ketta Komuta ve Karargah Akademisinde dersler verdiği bildirildi.