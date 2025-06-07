İşitme Engellilere Adalet Köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşitme Engellilere Adalet Köprüsü

İşitme Engellilere Adalet Köprüsü
07.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğba Kaya, Ankara Adliyesi'nde işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimini sağlıyor.

Ankara Adliyesi'nde işaret dili tercümanlığı yapan Tuğba Kaya, işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

İşitme kaybı olanların kendilerini anlatabilmeleri için "köprü" görevi yapan işaret dili tercümanları, pek çok kurumun yanı sıra adliyelerdeki hizmetlerde de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, Türk işaret dili tercümanı Tuğba Kaya, 3,5 yıldır Ankara Adliyesi'nde işitme engellilere tercüme hizmeti veriyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Adliyesi'ne gelen işitme engelli bireylerin adliyedeki işlemlerine yardımcı olduğunu söyledi.

İşitme engellilerin mahkemeye çıktığını ve ifade verdiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir insana yardımcı olabilmek benim tek motivasyonum. Bu işe o şekilde başladım. Adliyeye gelen bütün işitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların adliyedeki problemlerini, işlemlerini hallediyorum. Bütün günüm bu şekilde geçiyor. Onların mahkemelerini, savcılık ifadelerini, herhangi bir evrak işlemlerini ne olursa olsun buradaki bütün işlerini hallediyorum."

"İşaret dili bildiğimi belirtip, onları rahatlatmaya çalışıyorum"

Engelli bireylerin anlaşılamama kaygısıyla adliyeye geldiklerini bu yüzden gerilebildiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Onları görür görmez işaret dili bildiğimi belirtip, onları rahatlatmaya çalışıyorum. Zaten işlerini hallettikten sonra aramızda güven duygusu oluşuyor. Buradan mümkün olduğunca memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlıyorum."

Kaya, herkesin işaret dili öğrenmesinin büyük farkındalık olacağını da dile getirerek, "İletişim hepimiz için, hepimizin hakkı. Anlaşılmayı onlar da hak ediyor. İşaret dili onların doğal dili. Bu yüzden herkesin en azından temel seviyede işaret dili öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Engelliler, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşitme Engellilere Adalet Köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Başkanlar görüşecek Süper Lig devinden Uğurcan bombası Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
Minguzzi’nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
14:16
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
13:55
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
13:52
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 11:57:23. #7.13#
SON DAKİKA: İşitme Engellilere Adalet Köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.