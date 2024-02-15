İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu İnşaatını İnceledi

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu İnşaatını İnceledi

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile birlikte Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polat, okulun 12 derslikten oluşacağını ve inşaatın 4 Haziran 2024'te tamamlanması planlandığını belirtti.

15.02.2024 16:49
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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile birlikte, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun 12 derslikten oluşacağını belirten Polat, "Okul inşaatının 4 haziran 2024'te teslim edilmesi planlanmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

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