Çorum'un İskilip ilçesinde evinde düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Karlık köyünde yaşayan Sadık İmal (69) evinde düşerek başından yaralandı.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan İmal, ambulansla kaldırıldığı İskili Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Düşme Sonucu Ölüm - Son Dakika
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