İskilip'te Hafriyat Kamyonu Yangını

Çorum'un İskilip ilçesinde alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.G. idaresindeki 06 JPT 91 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Karaburun köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyondaki yangın, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu kamyonda hasar oluştu.
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