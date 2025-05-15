ÇORUM'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi.
Haber-Kamera: Mehmet KABA-ÇORUM-DHA
Son Dakika › Güncel › İskilip'te Kar Yağışı - Son Dakika
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