İskilip'te Yağmur Duası Yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesindeki 192 camide yağmur duası yapıldı.
İskilip Kaymakamlığı, Belediye ve Müftülük tarafından, ilçede etkili olan kuraklık nedeniyle program düzenlendi.
Mahalle ve köy muhtarlarının da desteğiyle ilçedeki bütün camilerde cuma namazının ardından yağmur yağması için dua edildi.
İlçedeki kadınlar da evlerinde yöresel lezzetlerden "İskilip mayalısı" ve İskilip kaydırak çöreği" hazırladı.
İmece usulü hazırlanan yiyecekler, cuma namazının ardından cemaate ikram edildi.
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