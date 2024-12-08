İskoçya'da Suriyeli Kutlaması

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- İskoçya'da Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesini kutladı

EDINBURGH - İskoçya'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Suriyeliler kutlama yaptı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Bristol Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, ellerinde Suriye'nin yeni bayrağı ile Esad rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı. Suriyelilere Libyalılar, Filistinliler, İranlılar ve Türkler de destek verdi. Göstericiler şarkılar ve danslarla kutlama yaparken, bazı göstericiler ise çikolata ve baklava dağıttı.