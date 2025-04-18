İslahiye'de PTT Şubesi Açıldı

İslahiye Adalet Sarayı'nda PTT şubesi hizmete girdi.

PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç, açlıışta yaptığı konuşmada, PTT Şubesi'nde kent merkezine gitmeden tüm işlerin yürütüleceğini belirtti.

İslahiye Belediye Başkanı Vural ise yaşanan afetin ardından gün geçtikçe açılan yaraların sarıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerinin ardından adliyede iş yükünün olağanüstü arttığını belirterek, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile mahkemelerin iş yükünde artışa bağlı olarak tebligat sayısında da ciddi artış olduğunu ifade eden Şahin, "Bu nedenle hem adliye binamızda vatandaşlara hizmet sağlanması hem de personellerimizin daha iyi koşullarda hizmet sunması için uzun zamandır adliyemizde ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz PTT Şubesi'ni açarak personellerimizin emek ve zaman kaybı azalacağı gibi adli işlemler de hızlanacaktır." dedi.

PTT şubesi açılışına, Adalet Müfettişi Erhan Dilbaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir ve personeller katıldı.