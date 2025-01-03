İspanya 2024'te Rekor Turist Ağırladı

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İspanya'nın 2024'ün ilk 11 ayında 88,5 milyondan fazla turisti ağırladığı, bunun bir rekor olduğu bildirildi.

İspanya UIusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, 2024'te ülke tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşıldı.

Ülkeye 1 Ocak-30 Kasım tarihlerinde gelen turist sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,7 artışla 88,5 milyonu aştığını duyuran INE, turist harcamalarının da yüzde 16,7'lik bir artışla yeni bir rekor kırılarak 118 milyar 693 milyon avroya ulaşıldığını kaydetti.

INE verilerine göre, 2024'ün ilk 11 ayında İspanya'ya en fazla gelen ve en çok harcama yapan turistler İngilizler oldu.

Geçen yıl İspanya'yı 17,5 milyon İngiliz, 12,2 milyon Fransız, 11,3 milyon Alman, 5 milyon İtalyan ziyaret ederken, kuzey Avrupa ülkelerinden 4,7 milyon, Hollandalı 4,5 milyon ve Amerikalı 4 milyon turist geldi.

Ülkenin, 2024'ü 91 milyon turist sayısı ve 125 milyar avro turizm geliriyle kapatması bekleniyor.