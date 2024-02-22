İspanya'da 14 Katlı Binada Yangın: 7 Yaralı - Son Dakika
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İspanya'da 14 Katlı Binada Yangın: 7 Yaralı

İspanya\'da 14 Katlı Binada Yangın: 7 Yaralı

İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.

22.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:44
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- İspanya'da 14 katlı binada yangın: 7 yaralı

VALENCİA - İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'nde 14 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binada yaşayanlar, balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, binanın karşısına yaralılar için sahra hastanesi kuruldu. Yetkililer, yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek, çok sayıda kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangın, binanın bitişiğindeki başka bir binaya da sıçrarken, halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı. Görgü tanıkları, yangının hızla yayıldığını, bunun nedeninin binanın dış cephesinde kullanılan malzemeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin işini yapmasına izin vermek için lütfen yangın alanından uzak durun" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Valencia'da bir binada meydana gelen korkunç yangın karşısında dehşete düştüm. Yangından etkilenen tüm insanlara dayanışma duygularımı ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Binada 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangının henüz söndürülemediği belirtildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İspanya'da 14 Katlı Binada Yangın: 7 Yaralı - Son Dakika
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