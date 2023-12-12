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İspanya'da Katalanlara af tartışmaları - Son Dakika
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İspanya'da Katalanlara af tartışmaları

İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesi tartışmaları Meclis'te başladı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan yasa tasarısı, sert siyasi tartışmalara neden oldu. Sağ ve aşırı sağcı muhalefet partileri, hükümeti bölücülük ve darbecilikle suçladı. Tasarıda, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı hüküm giyen ya da yargı süreci devam eden ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve aktivistlerin affedilmesi öngörülüyor.

İspanya\'da Katalanlara af tartışmaları
12.12.2023 - 20:37,
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İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesi tartışmaları Meclis'te başladı.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), "azınlık sol koalisyon hükümetinin kurulması için zorunlu olan Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteği"yle gündeme gelen af yasa tasarısını Meclis'e sundu.

Yasa tasarısıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk oturum sert siyasi tartışmalara sahne oldu.

Sağ ve aşırı sağcı muhalefet partileri, hükümeti "bölücülük ve darbecilikle" suçladı

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, 23 Şubat 1981'de Meclis'in basıldığı ancak ve 24 saat içinde başarısızlıkla sona eren darbe girişimine atıfta bulanarak, "Meclis,1981 Şubat'ından bu yana en üzücü ve en yozlaşmış oturumunu yapıyor." dedi.

Söz konusu yasa tasarısının "uluslararası bir utanç ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı" olduğunu savunan Feijoo, "Bu yasa bir seçim sahtekarlığıdır ve siyasi yolsuzluğa yol açmaktadır. Birlikte yaşama ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. İspanyol halkına aşağılayan ve demokratik gerilemeyi temsil eden bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

PSOE ile Katalonya için Birlik (Junts) partisi arasında başlatılan ve gizli yürütülen müzakerelerin İspanyol halkı tarafından bilinmesi gerektiğini de vurgulayan Feijoo, müzakerelerin içeriğini öğrenmek ve uluslararası gözlemci olarak belirlenen El Salvadorlu diplomat Francico Galindo Velez'in neden bu göreve seçildiğini anlamak için PP'nin çoğunlukta olduğu Senato'da Araştırma Komisyonu kuracaklarını açıkladı.

Meclis'te üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan, aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal ise ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesinin "İspanyol halkının onuruna, bir arada yaşamasına, yasalar karşısındaki eşitliğine ve ulusa vurulan bir darbe" olduğunu iddia etti.

Olası bir affın "İspanya'yı parçalamak isteyen suçluların cezasız kalmasını sağlayacağını" kaydeden Vox lideri, "gelecekte yargılanmasını isteyecekleri Başbakan Pedro Sanchez'in bu yasadan dolayı bir bedel ödeyeceğini" ileri sürdü.

Oturuma, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Madrid'de kabul eden ve sonrasında Strasburg'a gidecek olan Başbakan Sanchez katılmadı.

PSOE adına konuşan Meclis Sözcüsü Patxi Lopez, muhalefetin iddia ettiğinin tersine af yasasının anayasaya aykırı olmadığını, sosyalistler için affın sıra dışı olmasına rağmen mevcut şartlarda Katalonya'da birlikte yaşamı, uyumu ve bir şekilde umudu geri getirmek için hazırlandığını söyledi.

Hükümetin geleceğini çıkarılacak af yasasına bağlayan, Meclis'te yedişer temsilcisi bulunan iki ayrılıkçı Katalan siyasi partinin temsilcileri ise "Katalonya'daki sorunun hukuki değil siyasi olduğunu ve çözümün aftan değil (bağımsızlık için) yasal bir referandumdan geçtiğini" savundu.

Meclise sunulan tasarıda, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler, yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Hükümet, söz konusu af girişimini "Katalonya'da kurumsal, siyasi ve sosyal normalleşme" olarak tanımlarken, sağ partiler bunun "demokrasi, eşitlik ve anayasa karşıtı" olduğunu, bunu engellemek için hukuki ve siyasi her yolu deneyeceklerini ifade ediyor.

Tasarının yasallaşmasına ilişkin Meclis ve Senato'da yürütülecek süreçlerin çok uzun sürmesi beklenirken, sürecin Mayıs 2024'ten önce tamamlanması öngörülmüyor.

Kaynak: AA
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