İspanya\'da Sağanak Sel Felaketi

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VALENSİYA, 31 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi ile komşu Albacete ve Cuenca kentlerini etkisi altına alan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. İspanya Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, sellerde en az 95 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya hükümeti, Çarşamba günü üç günlük resmi yas ilan etti.