İspanya’da Sel Felaketi: 230 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya’da Sel Felaketi: 230 Kayıp

Valensiya'daki sel felaketi sonrası 230 kişi hayatını kaybetti, 18 okul kapalı, zarar büyük.

29.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da 29 Ekim'deki Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgeleri etkileyen sel felaketinin mağdurlar üzerindeki şoku devam ediyor.

Resmi rakamlara göre Valensiya'da 222, Kastilya La Mancha'da 7 ve Endülüs'de 1 olmak üzere toplam 230 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen Valensiya'da 4 kişi kayıp gözüküyor.

Selden en büyük zararı gören Valensiya'da 55 bin 845 hektarlık alandaki (yaklaşık 550 kilometre) 80 belediyede 60 bin 900'u konut toplam 100 bin 628 mülk zarar görürken, toplamda 9 bin 750 öğrenciyi etkileyecek şekilde 18 okul halen kapalı bulunuyor.

Valensiya yerel yönetim yetkilileri, selin ardından 11 Kasım'dan itibaren eğitimin yüzde 80 düzeyinde tekrardan başladığını, 38 bin 186 öğrencinin sınıflarına geri döndüğünü ancak okulların hasarlı olduğu bazı belediyelerde velilerin geçici olarak da olsa çocuklarını başka ilçelerdeki okullara göndermek istemediğini açıkladı.

Diğer yandan Çalışma Bakanlığı, sel sonrası açıklanan önlem paketlerinden biri olan, işlerini kaybedenlere geçici maaş bağlanması hakkından faydalanmak için şimdiye kadar 27 bin 765 işçinin başvurduğunu duyurdu.

Selden etkilenen Valensiya bölgesindeki sokaklarda son bir ayda toplam 17 bin ton çamur ile zarar görmüş ev eşyası çıkartılırken, halen 90 kadar kamyon temizlik işleri için çalışıyor.

Paiporta, Utiel, Alcudia, Chiva gibi en fazla zarar gören bölgelerde halen sokaklarda çamurlar ve sel sularından sürüklenerek hasar görmüş araçlar bulunuyor.

Bölgeden gelen haberlerde sadece Paiporta'da sel öncesi 450 olan mağazanın şu anda sadece 20 kadarının açık olduğu, büyük zarar gören esnafın "tekrardan başlamak ya da havlu atmak" arasında kararsız olduğu belirtiliyor.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin yaptığı sokak röportajlarında halk, "Artık protesto edecek gücümüz bile kalmadı." diyerek çaresizlik ve umutsuzluklarını dile getirdi.

Özellikle zemin ve bodrum katlarda bulunan ev ve iş yerlerinin kullanılamayacak halde olduğunu söyleyen halk, hasar tespit ekiplerinin henüz gelmemesinden ve buralarda yoğun bir koku ve nem olmasından yakınıyor.

Bölgede duvarcı, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi çok ciddi sayıda uzman profesyonel eksikliği olduğu, "normale dönüşün" tahmin edilenden çok daha uzun süreceği ifade ediliyor.

Diğer yandan selin öncesinde alarm sistemini ve uyarıları geç yapmak, selin sonrasında da yardımları hemen aktif duruma getirmemekle eleştirilen ve Valensiya halkının bir kısmı tarafından istifası istenen Valensiya özerk hükümet başkanı Carlos Mazon da mağdur ailelerden 10 bininin temel ihtiyaçlarının karşılanması için şimdiye kadar banka hesaplarına toplamda 60 milyon avro para yatırıldığını söyledi.

İspanya hükümeti ise sonuncusu 28 Kasım'da olmak üzere bu zamana kadar açıkladığı üç farklı yardım paketinde sel mağdurları için toplamda 16,5 milyar avro aktarma kararı aldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hükümet, İspanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya’da Sel Felaketi: 230 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:38:09. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya’da Sel Felaketi: 230 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.