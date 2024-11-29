İspanya’da Sel Felaketi: 230 Kayıp

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İspanya'da 29 Ekim'deki Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgeleri etkileyen sel felaketinin mağdurlar üzerindeki şoku devam ediyor.

Resmi rakamlara göre Valensiya'da 222, Kastilya La Mancha'da 7 ve Endülüs'de 1 olmak üzere toplam 230 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen Valensiya'da 4 kişi kayıp gözüküyor.

Selden en büyük zararı gören Valensiya'da 55 bin 845 hektarlık alandaki (yaklaşık 550 kilometre) 80 belediyede 60 bin 900'u konut toplam 100 bin 628 mülk zarar görürken, toplamda 9 bin 750 öğrenciyi etkileyecek şekilde 18 okul halen kapalı bulunuyor.

Valensiya yerel yönetim yetkilileri, selin ardından 11 Kasım'dan itibaren eğitimin yüzde 80 düzeyinde tekrardan başladığını, 38 bin 186 öğrencinin sınıflarına geri döndüğünü ancak okulların hasarlı olduğu bazı belediyelerde velilerin geçici olarak da olsa çocuklarını başka ilçelerdeki okullara göndermek istemediğini açıkladı.

Diğer yandan Çalışma Bakanlığı, sel sonrası açıklanan önlem paketlerinden biri olan, işlerini kaybedenlere geçici maaş bağlanması hakkından faydalanmak için şimdiye kadar 27 bin 765 işçinin başvurduğunu duyurdu.

Selden etkilenen Valensiya bölgesindeki sokaklarda son bir ayda toplam 17 bin ton çamur ile zarar görmüş ev eşyası çıkartılırken, halen 90 kadar kamyon temizlik işleri için çalışıyor.

Paiporta, Utiel, Alcudia, Chiva gibi en fazla zarar gören bölgelerde halen sokaklarda çamurlar ve sel sularından sürüklenerek hasar görmüş araçlar bulunuyor.

Bölgeden gelen haberlerde sadece Paiporta'da sel öncesi 450 olan mağazanın şu anda sadece 20 kadarının açık olduğu, büyük zarar gören esnafın "tekrardan başlamak ya da havlu atmak" arasında kararsız olduğu belirtiliyor.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin yaptığı sokak röportajlarında halk, "Artık protesto edecek gücümüz bile kalmadı." diyerek çaresizlik ve umutsuzluklarını dile getirdi.

Özellikle zemin ve bodrum katlarda bulunan ev ve iş yerlerinin kullanılamayacak halde olduğunu söyleyen halk, hasar tespit ekiplerinin henüz gelmemesinden ve buralarda yoğun bir koku ve nem olmasından yakınıyor.

Bölgede duvarcı, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi çok ciddi sayıda uzman profesyonel eksikliği olduğu, "normale dönüşün" tahmin edilenden çok daha uzun süreceği ifade ediliyor.

Diğer yandan selin öncesinde alarm sistemini ve uyarıları geç yapmak, selin sonrasında da yardımları hemen aktif duruma getirmemekle eleştirilen ve Valensiya halkının bir kısmı tarafından istifası istenen Valensiya özerk hükümet başkanı Carlos Mazon da mağdur ailelerden 10 bininin temel ihtiyaçlarının karşılanması için şimdiye kadar banka hesaplarına toplamda 60 milyon avro para yatırıldığını söyledi.

İspanya hükümeti ise sonuncusu 28 Kasım'da olmak üzere bu zamana kadar açıkladığı üç farklı yardım paketinde sel mağdurları için toplamda 16,5 milyar avro aktarma kararı aldı.