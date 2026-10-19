İspanya'nın doğusundaki sağanakta Katalonya'da iki kadın sele kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'nın doğusundaki sağanakta Katalonya'da iki kadın sele kapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları'nı iki gündür etkileyen yağışlarda Katalonya'da iki kadın hayatını kaybetti. Valensiya'da La Safor kıyı şeridi sular altında kalırken iki kamp alanındaki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya bölgesinde iki kadının sele kapılarak hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerde yerel yönetimler halka "gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları" uyarısı yaptı.

Valensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, basına verdiği bilgilerde, kıyı şeridi boyunca "La Safor" olarak adlandırılan bölgenin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Bernabe, "Bazı noktalara 650 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağışın devam etmesi bekleniyor ve birçok belediye bütünüyle sular altında. Helikopterler hazır bekletiliyor. Jandarma ekiplerine ait tekneler ise mahsur kalan insanları kurtarma çalışmaları yürütüyor." dedi.

İki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve belirlenen sığınma alanlarına nakledildiğini duyuran Bernabe, vatandaşlara yönelik "Evlerinizden ayrılmayın, yüksek kesimlerde kalın. Hareket etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada bazı küçük belediyelerde yerel yetkililer, evlerini su basan bazı vatandaşların çatılara çıktığını ve kurtarılmak için yardım beklediklerini duyurdu.

Ayrıca Valensiya ve Balear Adaları'nda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, okullar tatil edildi.

Diğer yandan, ulaşımı da olumsuz etkileyen yağışlardan dolayı çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini açıkladı.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerHava DurumuValenciaİspanyaUlaşımGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
12:24
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:45:03. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'nın doğusundaki sağanakta Katalonya'da iki kadın sele kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei