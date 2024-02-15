İspanya\'nın nüfusu 48 milyonu geçti, göçmen sayısı 6 milyonu aştı

İspanya'nın nüfusunun 2023 sonu itibarıyla 48 milyon 592 bin 909 olduğu bildirildi.
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, nüfusun bir yıl öncesine göre 507 bin 548 artışla ilk kez 48 milyonu geçmesinde göçmen sayısındaki yükseliş etkili oldu. Ülkedeki göçmen sayısı ilk defa 6 milyonun üzerine çıktı.
Ülkede, 1 Ocak 2024 itibarıyla kayıtlı 42 milyon 101 bin 407 İspanyol vatandaşı, 6 milyon 491 bin 502 göçmen bulunuyor.
İspanya'da 2000'de 1 milyon 572 bin 13, 2010'da 5 milyon 252 bin 473, 2020'de ise 5 milyon 402 bin 702 kayıtlı göçmen nüfusu bulunuyordu.
Ülkede göçmen nüfus arasında ilk sırada, sayıları 885 binin üzerinde olan Faslılar yer alırken bunu, 620 binle Romanyalılar, 320 binle Kolombiyalılar, 290 bin ile İngilizler, 275 binle İtalyanlar izliyor.
İspanya'daki kayıtlı Türk nüfusunun sayısı ise 6 bin civarında bulunuyor.
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