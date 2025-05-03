İspanya ve Çin Otomotivde Ortaklık Anlaşmasını Yeniliyor

BARSELONA, 3 Mayıs (Xinhua) -- İspanya'nın Otomotiv Satıcıları Dernekleri Federasyonu (FACONAUTO) Başkanı Marta Blazquez, Çin ve İspanya'nın iki büyük otomobil satıcıları birliği arasındaki ortaklık anlaşmasının yenilenmesinin, ikili ilişkiler açısından "özel" bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Blazquez, cuma günü Xinhua'ya verdiği söyleşide FACONAUTO ile Çin Otomobil Satıcıları Derneği (CADA) arasında bir yıl önce Beijing'de duyurulan işbirliğinin devamı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Yenilenen anlaşma, 23 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen uluslararası Shanghai Oto Fuarı sırasında geçtiğimiz hafta imzalandı.

Blazquez, "İlişkilerimizin ikinci yılda da devam etmesinden son derece heyecanlıyız, çünkü Çin-İspanya ilişkilerinde ve Avrupa'ya açılan kapı olan İspanya için son derece özel, son derece kritik ve son derece önemli bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Blazquez, "CADA ile FACONAUTO arasındaki işbirliği, piyasa ve trendler hakkında bilgi paylaşmak ve tarafların biri ya da diğerindeki yatırımı artırmada gerekli ilişkileri kolaylaştırmak şeklinde iki açık hedefle iki ülkenin girişimcileri arasındaki ilişkileri güçlendirmektedir" diye ekledi.

Blazquez, Çinli markaların İspanya'nın otomotiv pazarındaki görünürlüğü, 5 yıl önce 0,6 gibi ihmal edilebilir bir düzeyden 2024'ün sonu itibarıyla yüzde 5'e doğru hızlı bir artış gösterdiğini söyledi. Söz konusu rakam, 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 9'a yükselmiş durumda.

Blazquez, "Çinli markalar, bayi ağlarının yanı sıra ticari politikalarını nasıl inşa etmeleri gerektiğini biliyorlar. Bu şekilde hedeflerin üst üste bindiği bir ortamda bayi ağı kazandığında otomobil markasının da kazanması uygulamasının, bu ilişkiyi başarılı kıldığını düşünüyorum" diye vurguladı.

Omoda ve Jaecoo modellerine sahip Çinli otomobil üreticisi Chery, İspanya pazarındaki en önemli oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Chery geçtiğimiz yıl, Barselona'daki tarihi fabrikada araç üretmek üzere İspanya'nın Ebro şirketiyle ortaklık kurdu. Chery, dört model daha piyasaya sürerek İspanya'daki araç yelpazesini genişletmeyi de planladığını duyurmuş durumda.

Öte yandan Çinli otomobil üreticileri Zhengzhou Nissan ve Anhui Coronet de benzer şekilde eskiden Land Rover Santana ve Suzuki Santana araçlarının üretildiği Endülüs'teki eski Santana Motors fabrikasında üretimi yeniden canlandırma yönünde bir girişim açıkladı.

Blazquez, Shanghai Oto Fuarı'ndaki "üst düzey toplantıların" Çin'in İspanya'ya yatırımda bulunma konusundaki güçlü isteğini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Blazquez, Çinli markaların "ülkeye gelerek Avrupa otomobil topluluğunun bir parçası olarak imalat gerçekleştirip yerel tedarikçilerle çalışmasını" temenni eden İspanyol otomobil sektörünün "Çinli markaların, İspanya ve Avrupa'yı yatırım için cazip yer olarak görmesini istediğini" kaydetti.

ABD'nin ilan ettiği kapsamlı gümrük vergileri nedeniyle kısa süre önce ortaya çıkan küresel ticaret gerilimlerine de değinen Blazquez, çok sayıda kaliteli istihdam yaratan otomobil sektörünün, kesinti olmaksızın sakin şekilde çalışmaya devam edebilmesi için gümrük vergileri temelinde bir ticaret savaşından kaçınılması gerektiğini vurguladı. ABD'nin mart ayında tüm ithal otomobillere ve otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurması küresel piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı.