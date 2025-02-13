İspanyollar Trump Dönemini Olumsuz Değerlendiriyor

Güncel

İspanyolların yüzde 70,9'u, ABD Başkanı Donald Trump döneminin İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

İspanya'da kamusal anketler yapan devlet kurumu Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) düzenlediği ankette, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde 4 bin 42 kişiye ABD'de yeni Trump döneminin olası etkileri soruldu.

CIS'ın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı ankete göre, katılımcıların yüzde 70,9 gibi büyük bir oranı, İspanya ekonomisinin Trump ile birlikte olumsuz etkileneceğini düşünürken, sadece yüzde 9,8'i olumlu yanıt verdi.

Diğer yandan, Trump'ın Gazze'yi "devralma planı" için İspanyolların yüzde 56,5'i, "bunun barışa katkı sağlamayacağını" savundu.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını bitirme iddiasına, katılımcıların sadece yüzde 20'si inandığını belirtirken, yüzde 58,6'sı Trump'ın uygulayacağı politikaların iklim değişikliğine "çok ya da yeterince etki edeceğini" kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 27,9'unun, Trump'ın ABD Başkanı olduğunu bilmemesi ya da politikadan habersiz olduğunu söylemesi ise dikkati çekti.