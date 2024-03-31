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ISPARTA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 517
Toplam Seçmen : 172.935
Açılan Sandık : 60
Açılan Sandık Oranı : % 11,61
Kullanılan Oy : 15.360
Geçerli Oy : 14.910
Katılım Oranı : % 76,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 42,636.356
CHPATAKAN YAZGAN% 22,173.306
İYİ PARTİAHMET TURAL% 16,952.527
MHPYUSUF ZİYA GÜNAYDIN% 10,021.494
DİĞER% 3,45514
ZAFER PARTİSİGÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU% 1,75261
YENİDEN REFAHMUSTAFA AYDEMİR% 1,36202
DEM PARTİMERAL KARAKUŞ% 0,69103
SAADETAYDIN APAYDIN% 0,6699
DEVA PARTİSİTUNA TOKUÇ% 0,1320
YTPRAMAZAN AYTEKİN% 0,0711
HÜDA PARHASAN KOÇ% 0,046
TKPÖZKAN BARAN OKTAY% 0,023
BTPABDURRAHMAN ŞİMŞEK% 0,023
DSPEFE BEDİRHAN ÖZBİLGE% 0,012
HKPHAMZA PEHLİVAN% 0,011
MİLLİ YOLİSMAİL YUSUF ATASAGUN% 0,011
BAĞIMSIZMUSTAFA DOKUR% 0,011
AKSU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ATABEY

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAR PEHLİVAN% 34,37739
MHPAZİZ ERASLAN% 29,86642
DİĞER% 14,74317
CHPMEHMET ATICI% 12,14261
YENİDEN REFAHEBU BEKİR TAŞKIRAN% 5,95128
İYİ PARTİBARIŞ ŞEVKET AYKUT% 2,4753
ZAFER PARTİSİHAYRİYE YILDIZ% 0,337
SAADETUĞUR TURAN% 0,092
HKPÖNER ÖZYENGİNER% 0,051
EĞİRDİR

Açılan Sandık Oranı : % 13,04
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 31,1320
MHPMEHMET DEMİREL% 31,1320
DPÖMER ŞENGÖL% 23,9246
CHPNECATİ SAVAŞ% 12,15125
ZAFER PARTİSİERCAN YILMAZ% 0,788
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF NALBAT% 0,293
DEM PARTİHATİCE UÇAR% 0,293
SAADETHASAN KAYA% 0,293
BTPCAVİT ERTAP% 0,11
GELENDOST

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA ÖZMEN% 59,98631
AK PARTİMEHMET SEZGİN% 31,08327
MHPHAKAN DEMİRTAŞ% 5,9963
SAADETALİ DEMİRBAĞ% 2,2824
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN YALÇIN% 0,384
HKPDENİZ ÖZAYDIN% 0,192
HÜDA PARMURAT ŞAHİN% 0,11
GÖNEN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KEÇİBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 85,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF MURAT PARLAK% 47,12.110
CHPMEHMET YILDIZ% 24,731.108
İYİ PARTİOSMAN AKOĞLAN% 13,19591
MHPİBRAHİM GÜNDÜZ% 7,72346
DİĞER% 7,26325
SENİRKENT

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKADİR HEYBELİ% 44972
MHPHÜSEYİN BAYKAL% 43,05951
İYİ PARTİAHMET AYYILDIZ% 12,31272
ZAFER PARTİSİGÖKHAN ERİNKARLI% 0,327
SAADETENES VEFA YÜRÜMEZ% 0,184
BTPÖZCAN TÜRKMEN% 0,143
SÜTÇÜLER

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 76,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL YURDABAK% 56,32579
MHPKASIM KUTLU% 41,34425
CHPZEYNEP KESİKTAŞ% 2,2423
SAADETOSMAN POYRAZ% 0,11
ŞARKİKARAAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 57,69
Katılım Oranı : % 82,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÖÇER% 30,861.061
İYİ PARTİCEMİL ÇELİK% 20,25696
MHPMEVLÜT KARATAŞ% 19,49670
CHPKAMİL KAPCI% 19,34665
YENİDEN REFAHRAMAZAN BAYRAM KABALAK% 8,49292
DİĞER% 0,931
SAADETNAZMİYE GÜNDÜZ% 0,6723
ULUBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 79,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET OĞUZ BAKIR% 41,78922
İYİ PARTİMEHMET AZİZ TUNA% 31,94705
CHPHÜSEYİN PEHLİVAN% 17,54387
MHPGÜLER KÜÇÜKEROĞLU% 8,74193
YALVAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 48,21
Katılım Oranı : % 73,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA KODAL% 36,862.039
AK PARTİSÜRMELİ YAĞCI% 31,891.764
MHPHALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ% 15,75871
BAĞIMSIZTEKİN BAYRAM% 9,31515
CHPHAKİ ALLAR% 2,68148
YENİDEN REFAHİSMAİL KIVRAK% 1,1463
GELECEK PARTİSİALİ OSMAN METİN% 0,8547
BTPAYŞENUR BİLGİ% 0,6737
DİĞER% 0,5430
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN YALVAÇ% 0,2715
HKPSELÇUK EFE TAN% 0,021
HÜDA PARMEHMET MEMİŞ% 0,021
YENİŞARBADEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 92,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZATA% 71,98185
CHPSELAMİ ÖZTAŞ% 24,964
DİĞER% 1,564
İYİ PARTİHASAN BİROL GÜREL% 0,782
MHPMEVLÜT BAYSAL% 0,782

Kaynak: AA

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