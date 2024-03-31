ISPARTA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|517
|Toplam Seçmen
|:
|172.935
|Açılan Sandık
|:
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,61
|Kullanılan Oy
|:
|15.360
|Geçerli Oy
|:
|14.910
|Katılım Oranı
|:
|% 76,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|% 42,63
|6.356
|CHP
|ATAKAN YAZGAN
|% 22,17
|3.306
|İYİ PARTİ
|AHMET TURAL
|% 16,95
|2.527
|MHP
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|% 10,02
|1.494
|DİĞER
|% 3,45
|514
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|% 1,75
|261
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AYDEMİR
|% 1,36
|202
|DEM PARTİ
|MERAL KARAKUŞ
|% 0,69
|103
|SAADET
|AYDIN APAYDIN
|% 0,66
|99
|DEVA PARTİSİ
|TUNA TOKUÇ
|% 0,13
|20
|YTP
|RAMAZAN AYTEKİN
|% 0,07
|11
|HÜDA PAR
|HASAN KOÇ
|% 0,04
|6
|TKP
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|% 0,02
|3
|BTP
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|% 0,02
|3
|DSP
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|% 0,01
|2
|HKP
|HAMZA PEHLİVAN
|% 0,01
|1
|MİLLİ YOL
|İSMAİL YUSUF ATASAGUN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DOKUR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ATABEY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERDAR PEHLİVAN
|% 34,37
|739
|MHP
|AZİZ ERASLAN
|% 29,86
|642
|DİĞER
|% 14,74
|317
|CHP
|MEHMET ATICI
|% 12,14
|261
|YENİDEN REFAH
|EBU BEKİR TAŞKIRAN
|% 5,95
|128
|İYİ PARTİ
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|% 2,47
|53
|ZAFER PARTİSİ
|HAYRİYE YILDIZ
|% 0,33
|7
|SAADET
|UĞUR TURAN
|% 0,09
|2
|HKP
|ÖNER ÖZYENGİNER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,04
|Katılım Oranı
|:
|% 85,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 31,1
|320
|MHP
|MEHMET DEMİREL
|% 31,1
|320
|DP
|ÖMER ŞENGÖL
|% 23,9
|246
|CHP
|NECATİ SAVAŞ
|% 12,15
|125
|ZAFER PARTİSİ
|ERCAN YILMAZ
|% 0,78
|8
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF NALBAT
|% 0,29
|3
|DEM PARTİ
|HATİCE UÇAR
|% 0,29
|3
|SAADET
|HASAN KAYA
|% 0,29
|3
|BTP
|CAVİT ERTAP
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 83,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÖZMEN
|% 59,98
|631
|AK PARTİ
|MEHMET SEZGİN
|% 31,08
|327
|MHP
|HAKAN DEMİRTAŞ
|% 5,99
|63
|SAADET
|ALİ DEMİRBAĞ
|% 2,28
|24
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN YALÇIN
|% 0,38
|4
|HKP
|DENİZ ÖZAYDIN
|% 0,19
|2
|HÜDA PAR
|MURAT ŞAHİN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KEÇİBORLU
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,24
|Katılım Oranı
|:
|% 85,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF MURAT PARLAK
|% 47,1
|2.110
|CHP
|MEHMET YILDIZ
|% 24,73
|1.108
|İYİ PARTİ
|OSMAN AKOĞLAN
|% 13,19
|591
|MHP
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|% 7,72
|346
|DİĞER
|% 7,26
|325
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,33
|Katılım Oranı
|:
|% 81,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KADİR HEYBELİ
|% 44
|972
|MHP
|HÜSEYİN BAYKAL
|% 43,05
|951
|İYİ PARTİ
|AHMET AYYILDIZ
|% 12,31
|272
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN ERİNKARLI
|% 0,32
|7
|SAADET
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|% 0,18
|4
|BTP
|ÖZCAN TÜRKMEN
|% 0,14
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,78
|Katılım Oranı
|:
|% 76,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL YURDABAK
|% 56,32
|579
|MHP
|KASIM KUTLU
|% 41,34
|425
|CHP
|ZEYNEP KESİKTAŞ
|% 2,24
|23
|SAADET
|OSMAN POYRAZ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,69
|Katılım Oranı
|:
|% 82,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÖÇER
|% 30,86
|1.061
|İYİ PARTİ
|CEMİL ÇELİK
|% 20,25
|696
|MHP
|MEVLÜT KARATAŞ
|% 19,49
|670
|CHP
|KAMİL KAPCI
|% 19,34
|665
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN BAYRAM KABALAK
|% 8,49
|292
|DİĞER
|% 0,9
|31
|SAADET
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|% 0,67
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 79,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET OĞUZ BAKIR
|% 41,78
|922
|İYİ PARTİ
|MEHMET AZİZ TUNA
|% 31,94
|705
|CHP
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|% 17,54
|387
|MHP
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|% 8,74
|193
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,21
|Katılım Oranı
|:
|% 73,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KODAL
|% 36,86
|2.039
|AK PARTİ
|SÜRMELİ YAĞCI
|% 31,89
|1.764
|MHP
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|% 15,75
|871
|BAĞIMSIZ
|TEKİN BAYRAM
|% 9,31
|515
|CHP
|HAKİ ALLAR
|% 2,68
|148
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL KIVRAK
|% 1,14
|63
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ OSMAN METİN
|% 0,85
|47
|BTP
|AYŞENUR BİLGİ
|% 0,67
|37
|DİĞER
|% 0,54
|30
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN YALVAÇ
|% 0,27
|15
|HKP
|SELÇUK EFE TAN
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET MEMİŞ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,57
|Katılım Oranı
|:
|% 92,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZATA
|% 71,98
|185
|CHP
|SELAMİ ÖZTAŞ
|% 24,9
|64
|DİĞER
|% 1,56
|4
|İYİ PARTİ
|HASAN BİROL GÜREL
|% 0,78
|2
|MHP
|MEVLÜT BAYSAL
|% 0,78
|2
Son Dakika › Güncel › ISPARTA SON - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'de açılan sandıklara göre CHP yüzde 61.79, MHP yüzde 33.15, İYİ Parti yüzde 3.99, YRP yüzde 1.04 oy aldı.
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31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da açılan sandıklara göre CHP, AK Parti'yi geride bıraktı.
Malatya'da 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi kapsamında oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Kent genelinde 542 bin seçmenin katıldığı seçimlerde sandıklar, siyasi parti temsilcileri ve sandık kurulu üyelerinin gözetiminde açılıp sayılmaya başlandı.
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