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İsrailli asker, orduya ait konteynerden ekipman ve öldürülen askerin bilgisayarını çaldı - Son Dakika
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İsrailli asker, orduya ait konteynerden ekipman ve öldürülen askerin bilgisayarını çaldı

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli bir asker, 11 Ekim'de nerede olduğu belirtilmeyen orduya ait bir konteynere girerek ekipman çaldı. Ayrıca, aynı askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir askerin bilgisayarını da çaldığı belirtildi. Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya askerin gözaltına alınıp alınmadığı gibi detaylara yer verilmedi.

İsrailli asker, orduya ait konteynerden ekipman ve öldürülen askerin bilgisayarını çaldı
04.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:58
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İsrailli bir askerin orduya ait üsteki konteynerden ekipman ile öldürülen bir askerin bilgisayarını çaldığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrailli askerin 11 Ekim'de nerede olduğu belirtilmeyen orduya ait üsteki konteynerlerden birine girdiği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan askerin konteynerdeki ekipmanı çaldığı ifade edildi. Söz konusu askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir başka askerin şahsı bilgisayarını da çaldığı kaydedildi.

Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya söz konusu askerin gözaltına alınıp alınmadığı, çalınan ekipmanın türü gibi bilgilere yer verilmedi.

Kaynak: AA
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Jerusalem Post, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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