İstanbul Havalimanı\'nda 309 Jako Papağanı Ele Geçirildi

Güncel

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el koyulduğunu duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermiyoruz. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el koyuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.