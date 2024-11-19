İstanbul Havalimanı'nda Ücretsiz İnternet - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Ücretsiz İnternet

İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi, cep telefonu ve erişim kodu ile sağlanıyor.

19.11.2024 17:18
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İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi yolcuların hizmetine sunulmaya başlandı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kullanıcılar, ücretsiz internet imkanından "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek.

Cep telefonu ile internet hizmetini kullanmak isteyenlerin, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numarası girmesi gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarına SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal ara yüzünde ilgili alana girerek internete erişebilecek.

Erişim kodu ile girişte ise yolcular, terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilecek. Kullanıcılar, bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra "erişim kodu ile giriş yap" seçeneğini tercih ederek, ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internete erişimi sağlayabilecek.

Kaynak: AA

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