İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi: Sosyal medya platformlarının erişime engellenmesinden yana değilim - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi: Sosyal medya platformlarının erişime engellenmesinden yana değilim

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi: Sosyal medya platformlarının erişime engellenmesinden yana değilim

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kuş, sosyal medya platformları X ve TikTok'la ilgili olarak herhangi bir platformun erişime engellenmesinden yana olmadığını belirtti. Kuş, platformların yerel yasalara uyum sağlaması gerektiğini ve kullanıcıların eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dezenformasyonla mücadele için her ferdin bilgiyi doğruluk kontrolünden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

20.05.2024 16:01
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kuş, tartışılan sosyal medya platformları X ve TikTok'la ilgili, "Herhangi bir platformun erişime engellenmesinden yana değilim." dedi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Kuş, sosyal medya platformlarıyla ilgili tepkiler, tartışmalar ve dezenformasyon sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Herhangi bir platformun erişime engellenmesinden yana olmadığını belirten Kuş, "Bunun yerine platformlarla politika yapıcıların istişare etmesinden, platformların yerel yasalara uygun tutumlar sergilemesinden, kullanıcıların eğitilmesinden ve bu eğitim gerçekleştirilirken de bu platformların biraz elini taşın altına sokmasından yanayım." dedi.

"Platformların yerel yasalara uyum sağlaması gerek*

Kuş, platformların yerel yasalara uyum sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Bu da tabii ki başka tartışmaları beraberinde getiriyor. O noktada da gündeme göre gelişen süreçlerin yine paydaşlar tarafından ve araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

Yaklaşımının dikey video platformlarında kullanıcılara yönelik kimi tehditleri görmezden geldiği anlamına gelmediğini belirten Kuş, bu tehditlerin kullanıcı kültüründen ya da "algoritmik içerik kürasyonu" temelinde ortaya çıkabileceğini ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Dezenformasyonla mücadele yollarını değerlendiren Kuş, her ferdin bilgiyi doğruluk kontrolünden geçirmesi gerektiğine işaret ederek, "Yanlış bilgiyle mücadele etmek üzere toplumun her ferdine görev düşüyor." dedi.

Yeni medya okuryazarlığı konusunda her ferdin yeteneklerinin keskinleştirilmesinin yanlış bilgiyle topyekun mücadele için çok önemli olduğunu ifade eden Kuş şunları söyledi:

"Kullanıcılara aslında yanlış bilgiyi tespit etme ve teyitleme yeteneklerini kazandırmamız gerekiyor. Bu yetenekleri kazandırdıktan sonra da doğru bilgiyi yaymak üzere motive etmemiz gerekiyor. Sadece yanlış bilgiyi fark eden, tespit eden değil aynı zamanda onu teyitleyebilen, doğru bilgiyi de yayabilen aktif bir konuma taşımamız gerekiyor. Ancak ve ancak doğru bilgi yanlış bilgiden çok daha fazla olursa bir kullanıcı ekosisteminde yanlış bilgiyle mücadelenin önemli bir anlamı olabilir."

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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