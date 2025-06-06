İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı
06.06.2025 12:46
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı.

Vali Gül, Şişli'de bulunan Darülaceze'ye ziyaretinde yaptığı konuşmada, bayramların kıymetli günler olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın da bu özel günlerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Gül, "Bayramınızı tebrik ediyor. Nasıl çekirdek aile varsa, kurum olarak bizler de bir aileyiz. Şehir olarak bir aileyiz, millet olarak bir aileyiz, ümmet olarak bir aileyiz." dedi.

Bayramlaşmanın ve kaynaşmanın önemine dikkati çeken Gül, "Varsa kırgınlıklarımızı ortadan kaldırmak, çalışanlarımız başta olmak üzere sizlere emek veren mesai arkadaşlarımızla bayramlaşmak birinci önceliğimiz, sizleri evinizde hissettirdiler. Başta Esra Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün personelimizi, size destek veren meclis üyelerimizi, bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza ve hiç şüphesiz hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, Darülaceze'ye yönelik hayırsever ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getirerek, "Kurban Bayramı'nda birçok hayırseverimiz sizlerle birlikte kurbanlarını kesiyor. Birçok hayırseverimiz kendi evi olarak görüyor. Bunu görüyoruz, farkındayız. Bunun giderek çoğaldığının farkındayız." diye konuştu.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da bayramların kurumda ayrı bir coşkuyla yaşandığını belirterek, "Bizim bu tarihi kapımız aile şefkatine açılan bir kapı. Bunu bayramlarda daha derinden hissediyoruz." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin bayram coşkusunu artırdığını dile getiren İslam, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, büyüklerini ziyarete geldiğinde, basın mensupları her zamankinden daha çok teveccüh ettiğinde, kurbanlarını kesmeye gelenler veya ziyarete gelen vatandaşlarımız da bahçemizde bizimle beraber olduğunda günümüz bayram oluyor. Bütün Müslüman coğrafyada da bayramın bayram gibi yaşanabileceği, içimizin buruk olmayacağı, inşallah Filistin'e de barışın, huzurun geleceği, Gazze'nin kurtulacağı nice bayramlara erişmeyi diliyorum."

Darülaceze sakinlerinden Nusret Fidan da AA muhabirine, tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyleyerek, "Benim kimsem yok. Ama diğer arkadaşların aileleri gelip gidiyor. Bir insanın böyle bir yerde ziyaretçisinin gelmesi mutluluk verici bir şeydir. Yalnızlık çok kötü." diye konuştu.

Üç yıldır Darülaceze'de kaldığını belirten Naime Birol ise "Süper bir yer. Allah devletimizi korusun, her şeyden korusun. Çünkü hepimizi burada himayesi altına alıyor. Gerçekten güzel." dedi.

Evinde yalnızlık çekenlerin Darülaceze'ye gelmesini tavsiye eden Birol, herkesin bayramını kutladığını söyledi.

Vali Gül, programın ardından Darülaceze bahçesini gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti, karanfil dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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