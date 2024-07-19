İSTİB Başkanı Ali Kopuz, verginin kazançtan alınmasının doğru olduğunu düşünüyor

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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, TBMM'ye sunulan yeni vergi paketini değerlendirirken, "Verginin, prensip olarak hasılattan değil kazançtan, yani kardan alınmasının doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Borsanın temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kopuz, buradaki konuşmasında, devletin vergi gelirlerini artırmak için tedbirler almasının doğal olduğunu, ancak bu vergilendirmenin adil ve evrensel hukuk kurallarına uygun olması gerektiğine inandığını belirtti.

Kopuz, "Hasılat takibi yöntemi, sektörel ve bölgesel farklar nedeniyle işletmelerin adaletsiz vergilendirilmelerine yol açabilir. Bazı sektörlerde ciro yüksek, kar düşüktür. Bazı sektörlerde ise ciro düşük, kar yüksektir. Bazı bölgelerde, örneğin büyükşehirlerde giderler yüksektir ve bu nedenle karlılık düşüktür." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası olarak verginin gerçek gelirden ve net kazançtan alınmasının adil olacağına inandıklarını belirten Kopuz, "Verginin, prensip olarak hasılattan değil kazançtan, yani kardan alınmasının doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.