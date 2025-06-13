İstihdam Hedefleri Açıklandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yıl çok önemli hedeflerimiz var; 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur- Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması ve Kamuda Çalışan Engelli Bireylere Yönelik Çalışma Hayatı Araştırması Raporu Lansmanı'na katıldı. Programda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur- Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, sendika üyeleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcileri ve birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur-an'ı Kerim Tilaveti ve Engelliler Komisyonu'nun çalışmalarını aktaran video gösterimi yapıldı.

'8'İNCİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME MÜZAKERELERİNDE RAPOR GÖRÜŞÜLECEK'

Bakan Işıkhan, sözlerine dün Konya'da görev yaptığı okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammed Öz öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm eğitim camiasına ve Eğitim- Bir- Sen camiasına başsağlığı dileyerek başladı. Işıkhan, "Bugüne kadar Memur- Sen ile imzaladığımız toplu sözleşmelerde ve sosyal diyalog mekanizmalarında engelli kamu görevlilerimizin birçok sorununu çözdük. Engelliler için, merkezi sınavla atama yapılması, aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için; yüzde 50 artırımlı ödenmesi, tayin kolaylığı, mazeret izni, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulma, kamu konutlarında öncelik sağlanmasını, engellilerin kamu konutlarında oturma süresinin 5 yıldan 6 yıla çıkarılmasını hayata geçirdik. Yakında başlayacak olan; 2026- 2028 yıllarını kapsayacak 8'inci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de Ali Başkan'ın konuşmasında bahsettiği sorunların çözümünü ve Ahmet Dönmez Bey'in ve Engelli Memur- Sen'in hazırlamış olduğu raporu da istişare edeceğiz. Kamu görevlileri sendikalarına üyelik formunda engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesine yönelik çalışmalara başlandığı bilgisini de sizinle paylaşmak isterim" dedi.

'KENDİ İŞLERİNİ KURMALARI İÇİN 298 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLADIK'

Bakan Işıkhan, engelli bireylerin istihdam fırsatlarına değinerek, "Bu fırsat ve hizmetleri sürekli geliştiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Bu noktada İŞKUR vasıtasıyla engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. 2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024 yılında bu sayı; 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla, yaklaşık 17 bine ulaşmıştır. Özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' sloganıyla hayata geçirdiğimiz Engelli İş Koçluğu uygulamamız, bugün 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra engeli bireylerin çalışma hayatına yönelik atılmış en önemli adımlardan birisi olan; hem kamuda hem de özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğu konusundaki güncellemelerimiz devam ediyor. Örneğin; Çalışan Bildirim Sistemi ile hem bürokrasiyi azaltarak süreci hızlandırmış, hem de tespitleri kolaylaştırmış olduk. Ayrıca, bu zorunluluğa uymayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını da yine engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını destekleyen projelerde kullanarak bu alana önemli katkılar sağlıyoruz. 2014 yılından bu yana yürütülen projeler aracılığıyla; engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına destek olmak için 298 milyon lira kaynak sağladık. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine; 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise yaklaşık 8 milyon liranın üzerinde destek verdik. Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı, korumalı iş yeri projelerine sağlanan kaynak ise 9,4 milyon lirayı aşmış durumda" diye konuştu.

'HİBE DESTEK MİKTARIMIZI 400 BİN LİRADAN 580 BİN LİRAYA ÇIKARDIK'

Özellikle engelli hibe desteklerinin, istihdamda kalma süresi bakımında ciddi etkileri olduğunu söyleyen Işıkhan, "'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle, engelli projeleri artık doğrudan komisyona götürülecek. Ayrıca komisyonun toplanma sıklığı önceden yılda 2 defa yapılırken, bunu 6 toplantıya çıkarıyoruz. Böylece bu düzenleme ile daha fazla projenin incelenmesi mümkün olabilecektir. Denetimlerin etkinliğini artırmak, proje sahiplerine daha güçlü rehberlik sağlamak ve sürdürülebilirliği garanti altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaca binaen, hibe destek miktarımızı 400 bin liradan 580 bin liraya çıkardık. Korumalı iş yeri kuruluş desteğini ise 500 bin TL'den 720 bin TL'ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

'45 BİN ENGELLİ İSTİHDAMI HEDEFLİYORUZ'

Kamu sektöründe engelli istihdamının kota fazlası çalışan engellilerle birlikte, yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne; özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaşmış olduğunu belirten Işıkhan, "Bu yıl sizlerle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu çerçevede çok önemli hedeflerimiz var. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 155 bin iş yeriyle iş birliği içinde olmayı, 2 milyon 250 bin kişiye bireysel danışmanlık sunmayı, 620 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirmeyi ve 55 bin kişiye iş kulübü desteği vermeyi planlıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikalar üretmeye ve işsizliği kalıcı olarak en düşük seviyelere çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.