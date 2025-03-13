İstiklal Marşı Konseri Düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı vesilesiyle "Kabulünün 104. Yılında İstiklal Marşımız" konseri düzenlendi.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre konser, İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Orkestralar Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte, 1923'te "İstiklal Marşı" için açılan beste yarışmasına katılan 11 beste, Tolga Gülen şefliğindeki Atatürk Korosu tarafından icra edildi.

Müzik yazarı ve araştırmacı Ersin Antep, İstiklal Marşı'nın bestelenme sürecini ve yarışmaya katılan bestecilerin eserlerini tarihsel bağlamıyla anlattı.

İstiklal Marşı'nın bestelenmesine yönelik yarışmada, ilk resmi beste olarak 1930 yılına kadar kullanılan Ali Rıfat Çağatay'ın 1924 tarihli düzenlemesi, konserde çağdaş bir yorumla sunuldu.

Günümüzde halen resmi olarak kullanılan Osman Zeki Üngör'ün bestesi ise marşın müzikal kimliğini şekillendiren eser olarak konserde öne çıktı.