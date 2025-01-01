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İstiklal Marşı'nı en iyi okumak için yarıştılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğrenciler İstiklal Marşı'nı en iyi şekilde okumak için yarıştı.

Oltu'da, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı Güzel Okuma Bölge Finali" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda yapılan yarışmaya Oltu, Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerinin birincileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirildi. İlçe birincisi öğrenciler, il genelinde yapılacak olan yarışmada ilçelerini temsil etmek için mücadele edecek.

İlkokulda Şenkaya birinci oldu

İlkokul kategorisinde, Şenkaya Akşar İlkokulu'ndan Mehmet Eymen Yıldırım oldu. Yıldırım, bu başarıyla Oltu'da düzenlenen bölge finalinde ilçesini gururlandırdı. Yarışmada ikinci Olur ilçesi Kazım Karabekir İlkokulu'ndan Beyza Aktürk, üçüncü ise Narman ilçesi Başak Giray oldu.

Ortaokullarda Narman birinci

Ortaokul kategorisinde birinci olan Narman Şehit Astsubay Soner Özübey YİBO Okulu'ndan Ayşe Duru Doğanay oldu. İkinci sırayı Olur ilçesi Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nur Banu Kılıç alırken, üçüncülük ödülünü ise Şenkaya Borsa İstanbul 75. YBO Okulu'ndan Buse Çelik kazandı.

Yarışma heyecanla izlendi

Yarışmanın komisyon başkanlığını Oltu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Yılmaz üstlendi. Öğrenciler, birincilik için büyük bir heyecan ve çaba gösterdi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili sinevizyon gösterisi de yapıldı. Yarışma sonunda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödüller Oltu Kaymakamı Mustafa Çeklik'ten

Ödüller, Oltu Kaymakamı Mustafa Çeklik tarafından verildi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürleri takdim etti. Ardından, yarışmacılar ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdılar. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin İstiklal Marşı'na olan sevgisini ve saygısını pekiştirirken, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.